В Лужском районе пьяный угонщик въехал в магазин

Нетрезвый житель Ленобласти украл автомобиль и на нем врезался в магазин.

В поселке Ям-Тесово, который находится в Лужском районе водитель в состоянии алкогольного опьянения врезался в магазин. Инцидент произошел на центральной улице. Иномарка полностью разрушила постройку.

Как стало известно, авария произошла около половины десятого утра 24 сентября. Очевидец рассказал, что машина “Дэу Матиз” въехала в магазин, а после скрылась с места ДТП. По словам свидетеля, у иномарки были вологодские госзнаки.

Полиция сообщила, что пьяный водитель врезался в здание, находясь в угнанном авто. Машину украли из поселка Приозерный за полтора часа до этого. Настоящий хозяин транспортного средства объяснил,что вечером 23 сентября он с другом распивал спиртные напитки прямо в салоне машины. После этого его односельчанин уснул в иномарке. Владелец оставил его там до утра, оставив ключи под сиденьем.

Против угонщика возбуждено уголовное дело. Мужчину еще не удалось разыскать.