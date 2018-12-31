В Лужском районе мужчину приговорили к пяти годам за сбыт наркотиков

В продаже наркотических веществ преступника уличили путем "проверочной закупки".

По решению Лужского городского суда мужчина тридцати шестилетнего возраста, официально неработающий, был обвинен за совершений 2 преступлений и приговорен к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает информационное агентство "Ivyborg.ru".

А именно: незаконный сбыт наркотических средств и покушение на незаконный сбыт наркотических средств.

Обвиняемый два раза, двадцать девятого мая минувшего года и третьего июля также прошедшего года, в городе Луге незаконным путем сбыл двум жителям, принимавшим участие в организованной правоохранительными органами "проверочной закупке", наркотические смеси.

Он же незаконно хранил при себе с целью последующего сбыта смесь, наркотическое средство.

Источник: информационное агентство "Ivyborg.ru"