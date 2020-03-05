Ранее им был 90-летний Валерий Грайфер.

В "Лукойле" первый раз за 20 лет сменится председатель совета директоров. Совет директоров компании определил список кандидатов в новый совет. Это произошло на годовом собрании акционеров. Об этом пишет "Коммерсант".

В список не вошел действующий председатель совета директоров Валерий Грайфер. Он возглавлял совет с 2000 года. В ноябре ему исполнилось 90 лет. С 1985 по 1992 год он работал замминистра нефтяной промышленности СССР.

Ранее Россия и Саудовская Аравия не договорились о сокращении добычи нефти.