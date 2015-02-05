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В Луговом парке Петергофа воссоздадут утраченные памятники
Сегодня, 17:32
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В Луговом парке Петергофа воссоздадут утраченные памятники

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Проект стал победителем конкурса Фонда Президентских грантов.

В Луговом парке Петергофа хотят воссоздать утраченные памятники с помощью VR-технологии. В сентябре будет объявлен конкурс для школьников и студентов. Об этом "Петербургский дневник" узнал у руководителя АНО "Дирекция по сохранению и развитию Лугового парка" Светланы Королевой. 

Молодежь планируют привлечь к разработке проекта, а в октябре уже будут названы имена победителей. Среди утерянных памятников — скульптура Нила, Царская мельница, Розовый павильон. Всего будет семь локаций. Ребятам нужно будет попробовать восстановить памятники, используя VR/AR-технологии и опираясь на исторические материалы. 

Посетители смогут увидеть памятники с помощью QR-кода. Для этого нужен будет мобильный телефон. 

Фото: ВКонтакте / Петергоф Луговой парк

Теги: vr технология, луговой парк, петергоф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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