В Луговом парке Петергофа воссоздадут утраченные памятники

Проект стал победителем конкурса Фонда Президентских грантов.

В Луговом парке Петергофа хотят воссоздать утраченные памятники с помощью VR-технологии. В сентябре будет объявлен конкурс для школьников и студентов. Об этом "Петербургский дневник" узнал у руководителя АНО "Дирекция по сохранению и развитию Лугового парка" Светланы Королевой.

Молодежь планируют привлечь к разработке проекта, а в октябре уже будут названы имена победителей. Среди утерянных памятников — скульптура Нила, Царская мельница, Розовый павильон. Всего будет семь локаций. Ребятам нужно будет попробовать восстановить памятники, используя VR/AR-технологии и опираясь на исторические материалы.

Посетители смогут увидеть памятники с помощью QR-кода. Для этого нужен будет мобильный телефон.

Фото: ВКонтакте / Петергоф Луговой парк