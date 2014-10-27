В Луге несовершеннолетней девушке удалось убежать от полуголого насильника

Нетрезвый насильник не смог удержать свою жертву.

18 сентября около шести часов вечера в Луге молодой человек попытался совершить изнасилование несовершеннолетней. Инцидент произошел около средней школы номер пять на улице Свободы.

Как сообщают правоохранительные органы, 17-летняя первокурсница одного из училищ шла домой через парковую зону. На нее неожиданно напал 30-летний высокий мужчина с голым торсом, в застиранной камуфляжных штанах и берцах. От преступника сильно пахло алкоголем. Преступник схватил петербурженку за волосы и потащил в сторону леса. Когда злоумышленник попытался снять с жертвы одежду, ей удалось вырваться и сбежать.

В настоящее время полиция рассматривает заявление родителей несовершеннолетней потерпевшей и проверяет обстоятельства дела.