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В Луге несовершеннолетней девушке удалось убежать от полуголого насильника
Сегодня, 9:32
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lesjasap
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В Луге несовершеннолетней девушке удалось убежать от полуголого насильника

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Нетрезвый насильник не смог удержать свою жертву.

18 сентября около шести часов вечера в Луге молодой человек попытался совершить изнасилование несовершеннолетней. Инцидент произошел около средней школы номер пять на улице Свободы.
 
Как сообщают правоохранительные органы, 17-летняя первокурсница одного из училищ шла домой через парковую зону. На нее неожиданно напал 30-летний  высокий мужчина с голым торсом, в застиранной камуфляжных штанах и берцах. От преступника сильно пахло алкоголем. Преступник схватил петербурженку за волосы и потащил в сторону леса. Когда злоумышленник попытался снять с жертвы одежду, ей удалось вырваться и сбежать. 
 
В настоящее время полиция рассматривает заявление родителей несовершеннолетней потерпевшей и проверяет обстоятельства дела. 
Теги: луга , попытка изнасилования
Категории: Новости СПб

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