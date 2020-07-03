В Луге сгорело здание бывшей милиции

На месте работают специалисты.

В пятницу, 3 июня, в Луге произошел пожар в здании, где раньше располагалась городская милиция. Об этом сообщило "ТВ Луга".

Постройка относится к XVIII веку и является частью исторического наследия. Всего за год в огне погибло уже 3 здания в городе, представляющих культурную ценность.

Сейчас на место прибыли пожарные бригады, которые разбираются с последствиями пожара.

Ранее мы рассказали о том, что в районе "Мега Дыбенко" горят мусор и покрышки.