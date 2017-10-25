В лондонском метро запустили поезд "Сердце России"

"Российский" тематический состав начал курсировать по центру лондонского метрополитена.

Как сообщают “РИА Новости”, по центру лондонской подземки будет курсировать поезд “Сердце России”. Состав уже запущен на станции “Бейкер Стрит”.

Проект приурочен к году науки и образования России и Великобритании и имеет перекрестный характер. Тематические вагоны будут знакомить британцев с культурой и историей России. В состав вошли шесть вагонов. Каждый из них рассказывает пассажирам о значимых достижениях и событиях в России и СССР. Оформление также выбрано не случайно - цветовая гамма включает в себя цвета, присутствующие на флагах обеих стран - белый, синий и красный.

В “Архитектурном” вагоне на стенах изображены символы столицы - Кремль. Собор Василия Блаженного и Телебашня “Останкино”. “Наука” отсылает к периодической таблице Дмитрия Менделеева. “Балет” - к постановке “Щелкунчик и Большому театру. “Изобразительное искусство” представлено творчеством Казимира Малевича, а “Литература” - Львом Толстым и Федором Достоевским. Вагон “Кинематограф” напоминает о советских шедеврах - фильмах “Москва слезам не верит”, “Шерлок Холмс и доктор Ватсон” и “Белое солнце пустыни”.

“Российский” поезд будет курсировать в течение трех месяцев. За это время он проедет по трем линиям метрополитена: Кольцевой, Хаммерсмит-энд-Сити и Дистрикту. Организаторы ожидают, что в нем успеют проехаться около миллиона пассажиров.

Дополнительно на станциях разместят плакаты с изображениями известных российских деятелей. С помощью специальных QR-кодов жители и гости Лондона смогут узнать об этих исторических личностях интересные факты.