В Лондоне противники вакцинации попытались прорваться в телецентр Би-би-си

Участники акции протеста прошли через западную часть Лондона.

Группа активистов, которые выступают против использования паспортов иммунитета и вакцинации несовершеннолетних от коронавируса, попыталась в понедельник, 9 августа, прорваться в телецентр Би-би-си в районе Уайт-сити в западной части Лондона. Об этом сообщается на странице столичной полиции в Twitter.

В сообщении говорится, что сейчас демонстранты уже покинули примыкающую к телецентру территорию. Затем они направились в центр Лондона.

Задержаний не проводилось, однако сотрудники полиции продолжают следить за ситуацией, - говорится в сообщении.

Позже полиция сообщила, что большая часть демонстрантов уже разошлась.

Видео: Youtube/The Sun