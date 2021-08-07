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В Ломоносове восьмиклассница упала с крыши заброшенного дома
Сегодня, 11:12
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В Ломоносове восьмиклассница упала с крыши заброшенного дома

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Как выяснили стражи порядка, девочка свалилась с высоты третьего этажа.

В Петродворцовом районе девочка разбилась, упав с крыши заброшенного дома.  Пострадавшая осталась жива. Она попала в больницу. 

По информации Piter.tv, инцидент произошел на Угольной улице. Восьмиклассница получила множество травм. У нее диагностировали ушиб спинного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, компресионно-скольчатый перелом позвонка, открытый многооскольчатый перелом костей голени, закрытые переломы таранной кости. Ребенок находится в тяжелом состоянии. 

Как выяснили стражи порядка, девочка упала с высоты третьего этажа. Инцидент произошел в ночь на 10 июня.  

Семья школьницы полная, на учете в ОДН и ПНД не состоит.

Ранее на Piter.tv: на улице Щербакова при падении умер пенсионер.

Фото: Piter.tv

Теги: больница, ломоносов, полиция, скорая, угольная улица
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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