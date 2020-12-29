В Ломоносове вырубят 33 ясеня, заболевших изумрудной узкотелой златкой. К работе уже приступили работники городского садово-паркового хозяйства. До конца месяца планируется вырубить 109 деревьев, в которых найден опасный вредитель. Как уточнили в пресс-службе комитета по благоустройству 18 января, взамен погибших деревьев высадят лиственницы и дубы.
Сейчас златка зимует внутри стволов, но, когда наступит весна, есть опасность, что она может распространиться и на другие районы Петербурга. Физически златка способна совершать путешествия до 20 километров. И чтобы опасный паразит не начал распространяться по городу, все древесные остатки будут сожжены
отметили в пресс-службе комитета.
Образцы ясеней с вырубки ученые заберут с собой, чтобы исследовать и саму древесину, и личинки златки, которые поселились в ней. Предстоит выяснить, как давно златка поселилась в Петербурге и как она переносит климат.
Фото: Piter.tv
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