В Петербурге выявили вредитель деревьев, с которым нет эффективных методов борьбы

Ясеневой изумрудной узкотелой златке приглянулись деревья Петродворцового района.

В пятницу, 27 ноября, эксперты назвали вредителя, уничтожающего деревья в Петербурге. Пока эффективных методов борьбы с этим жуком нет.

Ясеневой изумрудной узкотелой златке приглянулись деревья Петродворцового района. Поряженные ясени осмотрели работники комитета по благоустройству, а также сотрудники Лесотехнического университета и биологи, которые приехали в Петербург научную конференцию о вредителях.

Судя по результатам исследования, количество пораженных деревьев намного больше, чем казалось. Личинки обнаружили не только в старых деревьях, но и в молодых. Пораженные деревья снесут и сожгут, чтобы жук не распространился дальше. Специалисты будут тщательнее следить за петербургскими ясенями.

Ранее мы писали, что в Петербург привезли 20 тонн клементинов из Марокко с личинками мух.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга