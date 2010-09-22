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В Ломоносове в двухкомнатной квартире произошёл ночной пожар
Сегодня, 9:39
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kraratau27

В Ломоносове в двухкомнатной квартире произошёл ночной пожар

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На данный момент причина возгорания неизвестна.

В ночь с 16 на 17 апреля в Ломоносове в Петродворцовом районе в двухкомнатной квартире произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Около 4:19 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире по улице Скуридина. На место происшествие прибыло восемь сотрудников пожарной службы, а также были задействованы две единицы техники. Пожар удалось ликвидировать в 4:52. 

Информации о пострадавших нет, а причина возгорания выясняется.

Ранее мы писали, пожар на петербургской "Невской мануфактуре" полностью ликвидирован

Фото: Piter.tv

Теги: петродворцовый район, пожар
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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