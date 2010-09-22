В Ломоносове в двухкомнатной квартире произошёл ночной пожар

На данный момент причина возгорания неизвестна.

В ночь с 16 на 17 апреля в Ломоносове в Петродворцовом районе в двухкомнатной квартире произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около 4:19 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире по улице Скуридина. На место происшествие прибыло восемь сотрудников пожарной службы, а также были задействованы две единицы техники. Пожар удалось ликвидировать в 4:52.

Информации о пострадавших нет, а причина возгорания выясняется.

Ранее мы писали, пожар на петербургской "Невской мануфактуре" полностью ликвидирован.

Фото: Piter.tv