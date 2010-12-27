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В Ломоносове ночью тушили производственный склад
Сегодня, 8:11
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lesjasap
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В Ломоносове ночью тушили производственный склад

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Ночью в Ломоносове пожарные тушили загоревшийся склад.

Около трех часов утра 24 октября в пригороде Петербурга загорелся склад производственной компании. Пострадавшее помещение принадлежит фирме по производству тротуарной плитке. В одноэтажном ангаре хранились формы для изготовления образцов. 
 
Команда спасателей выехала по адресу Дворцовый проспект, дом один в Ломоносове, чтобы потушить пламя. По информации от официальных источников, огонь распространился на 70 квадратных метров. Пожар полностью ликвидирован в 3.15 утра. Сведений о пострадавших не поступало. О причинах возгорания неизвестно. 
 
На месте происшествия работали четыре спасательных расчета.
Теги: ломоносов , пожар
Категории: Новости СПб

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