В Ломоносове ночью тушили производственный склад

Ночью в Ломоносове пожарные тушили загоревшийся склад.

Около трех часов утра 24 октября в пригороде Петербурга загорелся склад производственной компании. Пострадавшее помещение принадлежит фирме по производству тротуарной плитке. В одноэтажном ангаре хранились формы для изготовления образцов.

Команда спасателей выехала по адресу Дворцовый проспект, дом один в Ломоносове, чтобы потушить пламя. По информации от официальных источников, огонь распространился на 70 квадратных метров. Пожар полностью ликвидирован в 3.15 утра. Сведений о пострадавших не поступало. О причинах возгорания неизвестно.

На месте происшествия работали четыре спасательных расчета.