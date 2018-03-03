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В Ленобласти женщина на иномарке на полном ходу врезалась в товарный состав

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В Ленобласти автоледи протаранила товарный поезд.

Около станции Оять Лодейнопольского района Ленинградской области легковая машина врезалась в движущийся товарный поезд. На камеры видеонаблюдения попала запись с моментом аварии. Ролик попал в Сеть.

ДТП произошло в половину девятого утра 3 марта. На перегоне 33-летняя автоледи не справилась с управлением и столкнулась с железнодорожным составом. Известно, что пострадавшая находилась за рулем иномарки “Шевроле”. Она проигнорировала запрещающие проезд звуковой и световой сигналы. В результате нарушения техники безопасности, женщину на машине снес электропоезд. Состав направлялся по маршруту Свирь-Волховстрой. 

Из-за происшествия на данном участке дороги временно было перекрыто движение.  Штатная работа перегона восстановлена к 10 часам утра. 

В настоящее время автовладелицу пришлось госпитализировать в центральную районную больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. По данному инциденту проводится расследование.

Видео: Youtube/Конкретно.ру
 

Теги: авария , дтп , ленобласть , лодейнопольский район , происшествия спб , товарный поезд
Категории: Новости СПб ДТП Происшествия

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