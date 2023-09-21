В Ливии заявили, что внутренние конфликты в стране отошли на второй план из-за наводнения

Фатхала аз-Зани рассказал о стихийном бедствии в стране.

Напряженность между различными частями страны, а также внутренние конфликты между регионами Ливии отошли на второй план после прошедших на северо-востоке ливней и наводнений, которые унесли тысячи жизней граждан. Соответствующее заявление сделал министр по делам молодежи Ливии Фатхалла аз-Зани в рамках своего выступления на общеполитических дебатах в ходе 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке.

Напряженность, конфликты, которые были вызваны неблагоприятными условиями, все это смыло прошедшим наводнением. Началась новая эра, и единственное, что теперь нужно - это услышать голос народа в интересах свободы. Фатхалла аз-Зани, министр по делам молодежи Ливии

Политик добавил перед коллегами, что масштабы стихийного бедствия на самом деле остаются гораздо больше, чем существуют местные возможности реагирования на трагедию. Министр поблагодарил руководство стран, которые направили в Ливию группы спасателей и врачей, оказали помощь населению медикаментами.

Российские спасатели извлекли из-под завалов в Ливии тела пяти погибших.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций