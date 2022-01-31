Всего на предмет поиска живых людей под завалами обследованы 75 объектов.

Российские спасатели извлекли из-под завалов в Ливии тела пяти погибших. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В опубликованном заявлении отмечается, что в течение суток спасатели обследовали площадь более трех квадратных метров и десять километров береговой линии. Всего на предмет поиска живых людей под завалами обследованы 75 объектов. Кроме того, 35 пострадавших, в том числе трое детей, получили медпомощь от врачей полевого госпиталя отряда "Центроспас".

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Видео: МЧС России