В Липецкой области задержали подозреваемых в крупном мошенничестве. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, двое злоумышленников и их сообщники занимались инсценировкой дорожно-транспортных происшествий на специально подобранных для этого автомобилях. Затем они обращались в страховые компании для получения якобы полагающихся им выплат.
При силовой поддержке Росгвардии полицейские задержали подозреваемых. В ходе обысков изъяты 20 автомобилей, денежные средства, более тридцати банковских карт, компьютерная техника и другие вещественные доказательства. Следователями региона возбуждено более 30 уголовных дел.
Ранее мы сообщали, что в Томске полицейские обезвредили мужчину с ножом.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все