Следователями региона возбуждено более 30 уголовных дел.

В Липецкой области задержали подозреваемых в крупном мошенничестве. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, двое злоумышленников и их сообщники занимались инсценировкой дорожно-транспортных происшествий на специально подобранных для этого автомобилях. Затем они обращались в страховые компании для получения якобы полагающихся им выплат.

При силовой поддержке Росгвардии полицейские задержали подозреваемых. В ходе обысков изъяты 20 автомобилей, денежные средства, более тридцати банковских карт, компьютерная техника и другие вещественные доказательства. Следователями региона возбуждено более 30 уголовных дел.

Ранее мы сообщали, что в Томске полицейские обезвредили мужчину с ножом.

Видео: kremlin.ru