В Липецке пациентка с подозрением на инсульт выпала из "скорой" на трассе

Женщина получила перелом бедра и челюсти. Нашли женщину на трассе сотрудники ДПС. На фельдшера скорой помощи возбуждено уголовное дело.

В Липецкой области на фельдшера скорой помощи возбудили уголовное дело из-за падения пациентки из машины.

Прокуратура Липецкой области сообщает, что 1 апреля 2019 года в дежурную часть ОМВД поступило сообщение от наряда ДПС, что 29 километре трассы Липецк-Хлевное обнаружена женщина, выпавшая из машины скорой помощи.

Как удалось выяснить, женщина вызвала "скорую" из-за плохого самочувствия. С подозрением на инсульт женщину привезли Задонскую районную больницу, где было решено перевезти ее в Липецкую областную больницу.

При этом вопреки необходимости скорейшего оказания медпомощи, бригада СМП вернулась к дому больной, чтобы та взяла с собой полис медицинского страхования. Прокуратура Липецкой области

После осмотра в Липецкой больнице, было принято решение отправить пациентку обратно в районную больницу. Фельдшер заняла место рядом с водителем и оставила больную одну сзади за перегородкой. Женщина по дороге почувствовала снова себя плохо и обратилась за помощью к фельдшеру. Та в грубой форме предложила пациентке успокоиться. Женщина встала и облокотилась на створку двери, которая не была заперта и вывалилась на трассу. При падении женщина получила перелом бедра и челюсти.

Примечательно, что пропажу пациентки хватились только тогда, когда приехали в больницу. Когда бригада скорой вернулась за женщиной, помощь ей уже оказывали сотрудники полиции.

Однако в возбуждении уголовного дела в отношении фельдшера скорой помощи было отказано. Прокуратура района не согласилась с этим решением. Сейчас стало известно, что по требованию прокурора в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Ход расследования взят прокуратурой на контроль.

Фото: Piter.TV