В Липецке мужчина зарезал 4-летнюю дочь, тяжело ранил жену и второго ребенка

После расправы над домашними мужчина свел счеты с жизнью.

В Липецке муж мировой судьи устроил резню в квартире, убив дочь, а затем себя.

Чудовищная трагедия произошла сегодня ночью в одной из квартир 10-этажного дома в Липецке. В полицию позвонила 37-летняя женщина, которая сообщила, что ее супруг ранил ножом их дочерей 4 и 11 лет. Как сообщают региональные следственные органы СКР, между супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина изрезал двух дочерей и супругу. Затем он поджег квартиру и покончил с собой.

Пожар потушили, старшую девочку и женщину прооперировали, их состояние тяжелое. К несчастью, малышку спасти не удалось, она истекла кровью. Что произошло в семье на данный момент неизвестно. Супруги были женаты более 10 лет, соседи никогда не слышали ссор и скандалов. Семья производила впечатление счастливой и благополучной.

Фото: Piter.TV