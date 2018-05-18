В Липецке молнией убило строителя

Еще одного рабочего с характерными травмами доставили в больницу. Появились подробности трагедии.

Накануне, 17 мая, в Липецке после сильной жары пришел сильный ливень с грозой и градом. Во время грозы молнией убило мужчину.

Сообщается, что погибший 56-летний мужчина работал в строительной фирме и находился на крыше с другими рабочими недостроенного жилого дома. Один из разрядов попал в мужчину, и он погиб. Второй 30-летний строитель чудом выжил и был доставлен в больницу. На крыше находились и другие рабочие. Они и сообщили о случившемся.

Следственные органы по данному факту проводят проверку. На месте происшествия работали следователи, проводился его осмотр, опрашиваются очевидцы. Тело потерпевшего с целью установления причины его смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

Видео: YouTube/Евгений Кондратьев