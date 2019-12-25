В Липецке 4-летняя девочка утонула в ванной

Мать оставила малышку одну в ванной во время купания, а когда вернулась, та не подавала признаков жизни.

В Липецке во время купания погибла 4-летняя девочка. Следственные органы проводят проверку гибели 4-летнего ребенка. Трагедия произошла в воскресенье, 16 февраля. Мать отставила девочку ненадолго в ванне без присмотра, а когда вернулась, малышка не подавала признаков жизни. По сообщениям местных СМИ, дочку пытался реанимировать отец, но ребенка спасти не удалось. Семья считается благополучной, девочка была единственным ребенком в семье. Ранее: В Подмосковье погибла женщина, когда праздновала день влюбленных с любимым Фото: Piter.TV