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В Липецке 4-летняя девочка утонула в ванной
Сегодня, 14:08
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MShaffter

В Липецке 4-летняя девочка утонула в ванной

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Мать оставила малышку одну в ванной во время купания, а когда вернулась, та не подавала признаков жизни.

В Липецке во время купания погибла 4-летняя девочка.

Следственные органы проводят проверку гибели 4-летнего ребенка. Трагедия произошла в воскресенье, 16 февраля. Мать отставила девочку ненадолго в ванне без присмотра, а когда вернулась, малышка не подавала признаков жизни. По сообщениям местных СМИ, дочку пытался реанимировать отец, но ребенка спасти не удалось.

Семья считается благополучной, девочка была единственным ребенком в семье.

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Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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