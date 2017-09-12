В Линево подростки сбили на пешеходном переходе человека и скрылись

Таксист начал погоню за злоумышленниками. В сети появилось видео наезда и погони.

Жуткое происшествие случилось накануне днем, 11 сентября, в Линево Искитимского района Новосибирской области.

Подростки на автомобиле "Жигули" фиолетового цвета сбили на пешеходном переходе пенсионера. Машина проволокла мужчину десяток метров. Злоумышленники скрылись с места аварии. Таксист, который стал свидетелем наезда, бросился в погоню за "Жигулями". Ему удалось выбить отечественное авто с проезжей части на газон. Из "Жигулей" выбежали подростки, на вид от 10 до 15 лет, и бросились в рассыпную.

По информации в местных СМИ, автомобиль находится в угоне. Полиция на данный момент занимается розыском преступников.

Сбитого мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу. У него диагностирована черепно - мозговая травма. О состоянии пострадавшего на данный момент не сообщается.

Видео: ВК, Константин Шаймарданов, YouTube/Бердск-онлайн