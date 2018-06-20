В "Ленсвете" рассказали о планах осветить Красногвардейский район Петербурга

В 2019 году рабочие ГУПа займутся обеспечением наружного освещения сразу на нескольких объектах района.

Директор ГУП "Ленсвет" Сергей Мителев рассказал о планах по освещению ряда социальных объектов в Красногвардейском районе. Обсуждение вопроса прошло на рабочей встрече с главой местной администрации Евгением Разумишкиным и вице-губернатором Петербурга Максимом Шаскольским. Чиновники договорились о реализации мероприятий в рамках формирования комфортной городской среды.

По договоренности с чиновниками, "Ленсвет" в 2019 году займется обустройством наружного освещения Малого Ильинского парка, а также благоустройством данной территории.

Представители власти отметили, что необходимо сократить сроки проектирования проекта освещения. Сейчас этот период занимает от 12 до 14 месяцев. Сдачу объектов планируют ускорить в два раза.

Напомним, что сейчас "Ленсвет" управляет освещением в Красногвардейском районе на участках 115 улиц, трех садово-парковых зонах, 125 детских и спортивных площадках.

К концу 2019 года будет завершена реконструкция освещения по пяти улицам:Белорусской, Ржевской, Андреевской, Ковалевской и шоссе Революции. Также специалисты рассчитывают на готовность проектов освещения Малой Охты и школы-интерната для слабовидящих и слепых детей имени Грота. Рабочие заменят устаревшее оборудование современными образцами. Также наружное освещение будет разработано для Ручьевской и Муринской дорог, начиная от Пискаревского проспекта и заканчивая границей с деревней Новая.

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Фото: Piter.tv