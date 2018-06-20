В "Царском Селе" поймали 21-летнего зацепера

На этот раз необдуманный поступок юноши не закончился трагедией.

Представители транспортной полиции по Петербургу выявили 21-летнего зацепера. Нарушитель пытался прокатиться с внешней стороны железнодорожного состава. Таким образом злоумышленник рассчитывал добраться от станции "Антропшино" до Санкт-Петербурга.Его поймали на платформе "Царского Села".

В полиции отмечают, что молодой человек является жителем Гатчинского района Ленинградской области, а в Северной столице учится в университете. Специалистами Витебского линейного отдела проведена профилактическая беседа со студентом. Составлен протокол об административном нарушении.

В правоохранительных органах напоминают, что железная дорога является зоной повышенной опасности.

Ранее Piter.tv писал о том, что Дрозденко объяснил кадровые перестановки в Правительстве Ленобласти.

Фото: УТ МВД по региону.