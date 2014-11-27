В Ленобласти женщина провалилась в дырку в полу автобуса и сломала ногу

По словам женщины, дырка в полу автобуса была прикрыта рваным резиновым ковриком.

Пассажирка автобуса провалилась в дырку в полу и сломала ногу. Об этом рассказали в 78.ru.

ЧП произошло в автобусе №563, который ходит от станции метро "Девяткино" до деревни Лаврики. Женщина собиралась выходить на остановке. Она встала за девушкой, которая покинула салон. Когда же женщина наступила на последнюю ступеньку, нога провалилась в дырку, после чего почувствовала сильную боль. После падения пострадавшая потеряла сознание. Когда очнулась, нога у неё уже сильно распухла.

По словам пострадавшей, девушка помогла позвонить её мужу. Мужчина оперативно приехал и отвёз жену в травмпункт. У пострадавшей оказался двусторонний перелом правой лодыжки без смещения.

По словам женщины, дырка в полу автобуса была прикрыта рваным резиновым ковриком. Она подала жалобу в областной комитет по транспорту.

Фото: Piter.tv