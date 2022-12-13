В Ленобласти завершились ледовзрывные работы на водоёмах

Ледовзрывные работы на реке Важинка проводить не пришлось из-за отсутствия ледового покрытия.

В Ленинградской области завершились ледовзрывные работы: разрушены семь ледовых полей в устье рек Свирь и Сясь, на реке Оять в районе поселка Доможирово, Свирской губе Ладожского озера, в местах впадения рек Паша и Оять в реку Свирь, общей площадью 12 тысяч м2. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Ледовзрывные работы на реке Важинка проводить не пришлось из-за отсутствия ледового покрытия.

Ледовзрывные работы позволяют существенно снизить негативные последствия весеннего половодья. Это важнейшая превентивная мера, которая помогает избежать стремительного подъема уровня воды и, тем самым, обеспечить безопасность жителей.

Фото: администрация Ленобласти