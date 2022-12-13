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В Ленобласти завершились ледовзрывные работы на водоёмах
Сегодня, 12:23
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В Ленобласти завершились ледовзрывные работы на водоёмах

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Ледовзрывные работы на реке Важинка проводить не пришлось из-за отсутствия ледового покрытия. 

В Ленинградской области завершились ледовзрывные работы: разрушены семь ледовых полей в устье рек Свирь и Сясь, на реке Оять в районе поселка Доможирово, Свирской губе Ладожского озера, в местах впадения рек Паша и Оять в реку Свирь, общей площадью 12 тысяч м2. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Ледовзрывные работы на реке Важинка проводить не пришлось из-за отсутствия ледового покрытия. 

Ледовзрывные работы позволяют существенно снизить негативные последствия весеннего половодья.  Это важнейшая превентивная мера, которая помогает избежать стремительного подъема уровня воды и, тем самым, обеспечить безопасность жителей.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: лед, ледовзрывные работы, паводок
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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