В Ленобласти зарегистрировали 224 новых случая заражения COVID-19

Количество активных случаев составляет 2533.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 224 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 183 человека. По информации штаба, за эти сутки информации о погибших нет.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 29156 случаев заболевания вирусной инфекцией, 369 человек погибли. Количество активных случаев составляет 2538.

Фото: Piter.TV