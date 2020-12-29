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В Ленобласти зарегистрировали 224 новых случая заражения COVID-19
Сегодня, 11:21
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В Ленобласти зарегистрировали 224 новых случая заражения COVID-19

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Количество активных случаев составляет 2533.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 224 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 183 человека. По информации штаба, за эти сутки информации о погибших нет.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 29156 случаев заболевания вирусной инфекцией, 369 человек погибли. Количество активных случаев составляет 2538.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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