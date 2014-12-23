В Ленобласти запустят дополнительные электрички

Помимо этого, в рамках транспортной реформы в Ленобласти запланирован запуск ускоренного пятивагонного поезда "Ласточка" по маршруту "Санкт-Петербург ― Тосно ― Великий Новгород"

В Ленинградской области для удовлетворения растущего спроса на услуги пригородного железнодорожного транспорта в 2024 году запланировано продление отдельных пар поездов. Планируется продление пригородных поездов до Антропшино, Рощино, Ладожского озера, Будогощи и Волосово, рассказали в администрации Ленинградской области.

Планируется продление поездов на Витебском направлении до Антропшино (сейчас следуют до Павловска), на Выборгском направлении до Рощино (сейчас ― до Зеленогорска), на Ириновском направлении до Ладожского озера (сейчас ― до Мельничного ручья), на Московском направлении до Будогощи (сейчас ― до Киришей), а также на Балтийском направлении до Волосово (сейчас ― до Гатчины). Михаил Присяжнюк, председатель комитета Ленинградской области по транспорту

Также в несколько этапов планируется запуск дополнительных шести пар пригородных поездов "Ласточка" сообщением "Санкт-Петербург – Выборг". Помимо этого, в рамках транспортной реформы в Ленобласти запланирован запуск ускоренного пятивагонного поезда "Ласточка" по маршруту "Санкт-Петербург ― Тосно ― Великий Новгород".

Ранее стало известно, что в Петербурге и Ленобласти за девять месяцев на ж/д путях пострадали 75 человек.

Фото: администрация Ленобласти