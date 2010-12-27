В Ленобласти заканчивается водная амнистия

По запросам на легализацию несанкционированных врезок к сетям водоснабжения лидируют Выборгский и Подпорожский районы.
ГУП "Леноблводоканал" сообщает, что 3 июня подведены промежуточные итоги акции "Водная амнистия".
Возможностью узаконить свои действия в водопровод воспользовались 560 жителей Ленинградской области.
Акция продлится до 30 июня: жители Ленинградской области могут узаконить несанкционированное подключение к сетям водоснабжения и водоотведения без штрафов и взысканий.
После заявленной даты врезки будет ликвидировать "Леноблводоканал"; взимая с собственников индивидуальных жилых домов нормативную плату за три года.
Для дальнейшего контроля объемов водоснабжения-водоотведения ГУП "Леноблводоканал" осуществляет установку приборов учета в районах своего присутствия.
Информация для населения о сроках проведения акции, пунктах приема заявлений, номера телефонов, по которым жители могут обратиться за консультацией, размещены на официальном портале ГУП "Леноблводоканал", в разделах: "Водная амнистия" и "Новости".
По информации пресс-службы ГУП "Леноблводоканал"
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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