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В Ленобласти займутся модернизацией молочных заводов
Сегодня, 11:44
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В Ленобласти займутся модернизацией молочных заводов

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Производители молочной продукции планируют инвестировать1 млрд рублей в действующие фермы и животноводческие комплексы.

В Ленинградской области займутся модернизацией молочных заводов. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

На 32-й международной агропромышленной выставке "Агрорусь-2023", которая проходит в центре "Экспофорум" в Петербурге, был подписаны шесть соответствующих соглашений. Производители молочной продукции планируют инвестировать1 млрд рублей в действующие фермы и животноводческие комплексы.

По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области Олега Малащенко, реализация данных соглашений позволит Ленобласти увеличить производство молока и выпуск готовой молочной продукции.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти подписали соглашения с производителями рыбы на 1,5 млрд рублей.

Фото: Pixabay.com

Теги: ленинградская область, модернизация, молочный завод
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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