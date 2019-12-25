В Ленобласти займутся модернизацией молочных заводов

В Ленинградской области займутся модернизацией молочных заводов. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу областной администрации.
На 32-й международной агропромышленной выставке "Агрорусь-2023", которая проходит в центре "Экспофорум" в Петербурге, был подписаны шесть соответствующих соглашений. Производители молочной продукции планируют инвестировать1 млрд рублей в действующие фермы и животноводческие комплексы.
По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области Олега Малащенко, реализация данных соглашений позволит Ленобласти увеличить производство молока и выпуск готовой молочной продукции.
Ранее мы сообщали, что в Ленобласти подписали соглашения с производителями рыбы на 1,5 млрд рублей.
Фото: Pixabay.com
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