  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти зафиксировано 5 новых случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 10:59
2529
ruzannar

В Ленобласти зафиксировано 5 новых случаев заражения коронавирусом

0 0

Всего в 47-ом регионе с начала эпидемии заболели 139 человек.

Роспотребнадзор по Ленобласти подтвердил информацию о 5 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом по состоянию на 12 апреля. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Заболевшие COVID-19 выявлены в следующих населённых пунктах:

-Мурино Всеволожский район
-д. Старая Всеволожский район
-Вартемяги Всеволожский район
-Советский Выборгский район
-Войсковицы Гатчинский район.

Всего в 47-ом регионе с начала эпидемии заболели 139 человек.

Ранее мы сообщили, что ещё 69 человек заболели коронавирусом в Петербурге.

Фото: Pixabay

Теги: коронавирус, ленобласть, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии