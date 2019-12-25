В Ленобласти зафиксировано 5 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в 47-ом регионе с начала эпидемии заболели 139 человек.

Роспотребнадзор по Ленобласти подтвердил информацию о 5 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом по состоянию на 12 апреля. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Заболевшие COVID-19 выявлены в следующих населённых пунктах:

-Мурино Всеволожский район

-д. Старая Всеволожский район

-Вартемяги Всеволожский район

-Советский Выборгский район

-Войсковицы Гатчинский район.

Всего в 47-ом регионе с начала эпидемии заболели 139 человек.

Ранее мы сообщили, что ещё 69 человек заболели коронавирусом в Петербурге.

Фото: Pixabay