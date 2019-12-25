В Ленобласти зафиксировано 5 новых случаев заражения коронавирусом

Роспотребнадзор по Ленобласти подтвердил информацию о 5 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом по состоянию на 12 апреля. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Заболевшие COVID-19 выявлены в следующих населённых пунктах:
-Мурино Всеволожский район
-д. Старая Всеволожский район
-Вартемяги Всеволожский район
-Советский Выборгский район
-Войсковицы Гатчинский район.
Всего в 47-ом регионе с начала эпидемии заболели 139 человек.
Ранее мы сообщили, что ещё 69 человек заболели коронавирусом в Петербурге.
Фото: Pixabay
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