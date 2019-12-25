В Ленобласти зафиксировано 55 случаев заражения коронавирусом

По данным оперативного штаба, в Ленобласти подтверждено 55 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе 2768 заболевших. При этом выписаны 111 человек за сутки.
В Петербурге также 365 новых случаев. За время эпидемии в России выявлено 396 575 человек с СOVID-19 в 85 регионах. Количество выздоровеших увеличилось до 167 469.
За весь период в стране скончались 4 555 заразившихся новой коронавирусной инфекцией.
Ранее мы сообщили, что жителям Ленобласти, лишившимся дохода, предложат новый способ заработка.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все