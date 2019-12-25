В Ленобласти зафиксировано 55 случаев заражения коронавирусом

Всего в регионе 2768 заболевших.

По данным оперативного штаба, в Ленобласти подтверждено 55 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе 2768 заболевших. При этом выписаны 111 человек за сутки.

В Петербурге также 365 новых случаев. За время эпидемии в России выявлено 396 575 человек с СOVID-19 в 85 регионах. Количество выздоровеших увеличилось до 167 469.

За весь период в стране скончались 4 555 заразившихся новой коронавирусной инфекцией.

Ранее мы сообщили, что жителям Ленобласти, лишившимся дохода, предложат новый способ заработка.

Фото: Piter.tv