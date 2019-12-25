В Ленобласти зафиксировано 42 новых случая заболевания COVID-19

Сейчас в регионе 700 человек с диагнозом COVID-19.

По состоянию на 26 апреля в Ленобласти подтверждено 42 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Сейчас в регионе 700 человек с диагнозом COVID-19. В Петербурге также подтвержден 151 новый случай заболевания коронавирусом нового типа.

Всего в стране с начала эпидемии заразились 80 949 человек в 85 регионах. За всё время от коронавируса в России скончались 747 пациентов.

Ранее мы сообщили, что Вице-губернатор Петербурга одобрил самоизоляцию петербуржцев на даче.

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