В Ленобласти зафиксировано 108 новых случаев заражения коронавирусом

Большой приток заболевших связан со вспышкой COVID-19 в хостеле для мигрантов.

В среду, 15 апреля, в Ленинградской области выявлено 108 новых зараженных COVID-19. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Резкое распространение болезни произошло в общежитии мигрантов в деревне Новосергиевка Всеволожского района. Там заразилось 88 постояльцев.

Кроме того, случаи заражения подтвердились в Кудрово, поселке имени Морозова, деревне Старая Пустошь Всеволожского района, Выборге, поселках Перово, Первомайское и Ольшаники Выборгского района, Гатчине, поселке Сиверский Гатчинского района, дома отдыха "Волковицы" Ломоносовского района, Тосно и Пикалево.

Число заболевших коронавирусом в 47-ом регионе достигло 298.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге коронавирусом заболели 130 человек, поправились – 7.

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