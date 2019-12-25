В Ленобласти зафиксировано 108 новых случаев заражения коронавирусом

В среду, 15 апреля, в Ленинградской области выявлено 108 новых зараженных COVID-19. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.
Резкое распространение болезни произошло в общежитии мигрантов в деревне Новосергиевка Всеволожского района. Там заразилось 88 постояльцев.
Кроме того, случаи заражения подтвердились в Кудрово, поселке имени Морозова, деревне Старая Пустошь Всеволожского района, Выборге, поселках Перово, Первомайское и Ольшаники Выборгского района, Гатчине, поселке Сиверский Гатчинского района, дома отдыха "Волковицы" Ломоносовского района, Тосно и Пикалево.
Число заболевших коронавирусом в 47-ом регионе достигло 298.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге коронавирусом заболели 130 человек, поправились – 7.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 0 )