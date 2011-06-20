В Ленобласти задержан бывший глава администрации МО "Морозовское городское поселение"

Следствием установлено, что бывший глава администрации муниципального образования «Морозовское городское поселение» в 2019 году оформил право собственности на земельный участок, который фактически находится в границах земель лесного фонда и является федеральной собственностью.

В Ленинградской области задержан бывший глава администрации МО "Морозовское городское поселение" по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба Следкома по Ленобласти.

Следствием установлено, что подозреваемый в 2019 году оформил право собственности на земельный участок, который фактически находится в границах земель лесного фонда и является федеральной собственностью. При этом на основании постановления главы администрации указанный земельный участок на праве аренды был передан частному лицу, которое было наделено преимущественным правом выкупа земельного участка, в результате чего нарушены охраняемые законом интересы РФ.

Подозреваемый задержан и в настоящее время допрашивается.

Фото: Следком47