В Ленобласти задержан бывший глава администрации МО "Морозовское городское поселение"

В Ленинградской области задержан бывший глава администрации МО "Морозовское городское поселение" по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба Следкома по Ленобласти.
Следствием установлено, что подозреваемый в 2019 году оформил право собственности на земельный участок, который фактически находится в границах земель лесного фонда и является федеральной собственностью. При этом на основании постановления главы администрации указанный земельный участок на праве аренды был передан частному лицу, которое было наделено преимущественным правом выкупа земельного участка, в результате чего нарушены охраняемые законом интересы РФ.
Подозреваемый задержан и в настоящее время допрашивается.
Фото: Следком47
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