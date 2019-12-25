В Ленобласти задержали шведа, который незаконно пересек границу России

Швед рассказал, что сознательно нарушал закон.

Из Эстонии в Россию незаконно проник швед. Его поймали пограничники, рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Швед рассказал, что сознательно нарушал закон. По факту произошедшего проводится проверка, процессуальное решение будет принято по ее результатам. В ведомстве добавили, что с мая по сентябрь 2022 года из Финляндии и Эстонии незаконно пробраться в Россию пытались пять иностранцев. Всех нарушителей задержали российские пограничники.

Фото: Piter.tv

