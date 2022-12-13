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В Ленобласти задержали пожилого рыбака с динамитом
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В Ленобласти задержали пожилого рыбака с динамитом

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На хулигана завели уголовное дело.

В пятницу, 19 мая, в Ленобласти задержали пожилого рыбака с динамитом. Мужчина использовал взрывчатую смесь для ловли рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В деревне Бабино в акватории Бабинского озера женщина, которая переправлялась с одного берега на другой на лодке, услышала два хлопка. 50-летняя местная жительница вызвала полицию. 

На место случившегося прибыли правоохранители. Они заковали в наручники 65-летнего хулигана. На мужчину завели уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: в посёлке Войсковицы пламя охватило 500 "квадратов".

Фото: Pxhere

Теги: бабино, ленобласть, полиция, рыбак с динамитом
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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