В Ленобласти спустя пять лет задержали рецидивиста, который едва не убил полицейского

Мужчина выстрелил стражу порядка в голову, когда между их компаниями завязался конфликт в ресторане.

В деревне Владимировка Ломоносовского района Ленобласти полиция задержала мужчину, объявленного в федеральный розыск после покушения на убийство. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, в 2015 году злоумышленник пытался убить полицейского, отдыхавшего после службы в ресторане на Гороховой улице.

В тот октябрь пять лет назад между компаниями отдыхающих вспыхнул конфликт и перерос в потасовку, в ходе которой ныне задержанный мужчина выстрелил в голову оппоненту из травматического пистолета. Оппонентом оказался действующий сотрудник угрозыска одного из районов Петербурга, который отдыхал после службы. Полицейского госпитализировали в тяжелом состоянии, другие участники потасовки тоже пострадали. Сам стрелок сбежал из больницы и стал скрываться от правосудия, избавившись от документов. В его отсутствие полиция возбудила уголовные дела сразу по четырем статьям, мужчине заочно предъявили обвинение и заключили под стражу.

Сыщики выяснили, в каких регионах появлялся ранее судимый стрелок, на какой машине передвигался, а также отработали большой круг знакомых мужчины, что дало результаты. Пойманному несостоявшемуся убийце грозит несколько лет лишения свободы.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД