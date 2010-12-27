В Ленобласти проложили дорогу к поселению вепсов

Заказчик заплатил за капитальный ремонт дороги более 200 млн рублей.

К ноябрьским праздникам удалось завершить капитальный ремонт участка региональной трассы "Оять — Алеховщина — Надпорожье — Плотично" в Подпорожском районе Ленобласти. Заказчиком работ выступил ГКУ "Ленавтодор". На ремонт дороги потрачено более 200 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Дорога через село Винница, как ее еще называют "столица вепского края", теперь асфальтобетонная. Вдоль трассы установлены остановки для общественного транспорта, укреплены полосы отвода, по обочинам вычищены деревья и кустарники.

Первые упоминания о Винницах, как о "столице вепского края", встречаются в летописях, написанных 880 лет назад. Каждое лето вепсы отмечают национальный праздник "Древо Жизни". На него съезжается множество гостей со всей России. Сегодня в Ленобласти осталось крайне мало вепсов. Всего в поселении проживает около 1,3 тысяч людей. Жители села долгое время жаловались на транспортную доступность. Теперь эта проблема решена.

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