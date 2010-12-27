Ладожский мост разведут на 45 минут для прохода судна "Игорь Ильин"

Мост будет разведен 7 ноября с 10 до 10:45.

В среду, 7 ноября, на федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост. В период с 10 до 10:45 здесь пройдет судно "Игорь Ильин" с максимальной высотой 20,5 метров. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Мост располагается не далеко от деревни Марьино Кировского района Ленобласти. Движение всех видов транспорта перекроют на 45 минут. Разводка Ладожского моста будет проходить при температуре не выше 25 °С тепла и скорости ветра не более 15 м/с.

Ранее мы писали, что МЧС предупреждает о гололедице на дорогах Ленобласти 7 ноября.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"