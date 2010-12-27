Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Ладожский мост разведут на 45 минут для прохода судна "Игорь Ильин"
Сегодня, 15:02
0
Alena_Zinovieva
303

Ладожский мост разведут на 45 минут для прохода судна "Игорь Ильин"

0
 
 

Мост будет разведен 7 ноября с 10 до 10:45.

В среду, 7 ноября, на федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост. В период с 10 до 10:45 здесь пройдет судно "Игорь Ильин" с максимальной высотой 20,5 метров. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Мост располагается не далеко от деревни Марьино Кировского района Ленобласти. Движение всех видов транспорта перекроют на 45 минут. Разводка Ладожского моста будет проходить при температуре не выше 25 °С тепла и скорости ветра не более 15 м/с.

Ранее мы писали, что МЧС предупреждает о гололедице на дорогах Ленобласти 7 ноября.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: ладожский мост , разводка мостов в спб , судно игорь ильин
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5