МЧС предупреждает о гололедице на дорогах Ленобласти 7 ноября

Из-за неблагоприятной погоды, 7 ноября может увеличиться количество ДТП, в том числе с участием детей.

В среду, 7 ноября, в Ленинградской области местами ожидается туман, ночью и утром на дороге может быть гололедица. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Из-за неблагоприятной погоды, 7 ноября может увеличиться количество ДТП, в том числе с участием детей. Также повышается вероятность возникновения ЧС в акваториях Ленобласти, в том числе аварии с маломерными судами. Помимо этого, повышается риск возникновения аварий ни железнодорожных путях и изменения в расписании воздушных судов.

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Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"