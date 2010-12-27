Дорожники Петербурга и области заготовили к зиме 118 тысяч тонн противогоголедных материалов

Подрядные организации переведены на зимний режим работы в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

Для обработки федеральных трасс Северо-Запада дорожники заготовили 118 тысяч тонн противогоголедных материалов. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Пять тысяч кубометров песка, более 19 тысяч тонн механической соли, почти 40 тысяч тонн песко-соляной смеси и 42 тысячи тонн соли с антислёживателем. Для работы на дорогах уже готовы 483 единицы техники: 287 дорожных машин, 32 автогрейдера, 19 снегоочистителей, 65 экскаваторов и погрузчиков, 4 бульдозера и 76 тракторов.

На сегодняшний день в Управлении дорог организовано круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц учреждения. Подрядные организации переведены на зимний режим работы в соответствии с действующими нормативно-техническими документами. пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

В службы каждые 12 часов поступают прогнозы погоды, в которых отмечается, где и когда ожидается снег, гололедица и другие погодные условия.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"