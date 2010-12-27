В Ленобласти за прошлую неделю клещевыми инфекциями заразились 27 человек

Это больше, чем за весь прошедший сезон.

В Ленобласти на прошлой неделе клещевыми инфекциями заразились 27 человек, 7 из них — клещевым энцефалитом. Об этом сообщает Доктор Питер.

С начала сезона в регионе было зарегистрировано всего 24 случая заражения после укуса клеща. Клещевым энцефалитом заразились в: в Бокситогорском (1), Всеволожском (1), Волховском (1), Лодейнопольском (1), в Подпорожском районах (3 человека). Болезнью Лайма заразились 20 человек, в их числе 1 ребенок. Боррелиозом: в Бокситогорском (1), Киришском (1) и Кингисеппском (1) , 2 — во Всеволожском, по 3 случая - в Сланцевском и Подпорожском, 4 - в Лужском и 5 человек пострадали в Тихвинском районе.

Всего за весь период в Ленинградской области от укусов клещей пострадали 4949 человек, из них 975 - дети.

В Петербурге пострадавшие от клещей могут обратиться в инфекционную больницу, районный травмпункт или поликлинику. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и клеща, чтобы врачи отправили его на исследование.

Весной мы сообщали, что Петербург вошел в список городов с наивысшей активностью клещей.

Фото: pixabay.com