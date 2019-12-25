В Ленобласти за минувшую субботу обнаружили 409 случаев коронавирусной инфекции

Наибольшее число заболевших отмечается во Всеволожском районе – 86 случаев.

В Ленинградской области за минувшую субботу, 6 ноября, зафиксировали 409 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе в области.

Наибольшее число заболевших отмечается во Всеволожском районе – 86 случаев. В Выборгском районе 45 человек получили положительный тест на коронавирус. В Гатчинском районе у 43 пациентов обнаружили коронавирусную инфекцию.

В Сланцевском районе - 25 случаев, в Киришском - 23, в Тосненском районе - 22, в Бокситогорском - 21, в Ломоносовском - 19.

В Волховском, Кингисеппском и Лужском районах области - по 18 случаев, в Тихвинском - 17, в Приозерском - 14, в Кировском и Лодейнопольсом - по 13 случаев.

Отметим, что в Волосовском и Подпорожском районах количество заболевших меньше всего по 11 и 3 случаев соответственно.

Днем ранее в Ленобласти зафиксировали 398 случаев ковида.

Фото: Piter.tv