В Ленобласти введут штрафы за нарушение тишины

Такие меры понадобились после введения в регионе режима самоизоляции.

В субботу, 2 мая, стало известно, что в конце апреля депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли в первом чтении изменения в областной закон "Об административных правонарушениях". Такие меры понадобились после введения в регионе режима самоизоляции.

Законопроект предполагает установление административной ответственности за громкий шум в период с 23:00 до 7:00 часов в объявленные Президентом России нерабочие дни, а также в период с 13:00 до 15:00 часов - в любые дни.



Размер штрафа не изменится. Для граждан он составит от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц - от 2000 до 5000 рублей, а для для юридических лиц - от 10000 до 15000 рублей.

Ранее мы писали, что за шумное поведение в жилом доме петербуржец получил 11 суток ареста.

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