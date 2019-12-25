В Ленобласти проходит набор в Школьную киберспортивную лигу

В Ленобласти стартовали первые сборы Школьной Киберспортивной лиги. Участники будут соревноваться в пяти играх различных жанров за звание лучших. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по спорту Ленобласти.
Среди игр, которые будут представлены на турнире: Dota 2, World of tanks, Tetris, шахматы и поиск информации в Интернете. Призовой фонд турнира составит 45 000 рублей.
Все желающие от 14 лет могут принять участие в соревнованиях. Образец заявки для регистрации на участие можно найти в положении, которое опубликовал Комитет по спорту Ленобласти на своей странице во "ВКонтакте".
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Фото: pxhere
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