В Ленобласти восстановили фюзеляж штурмовика Ил-2

Военнослужащие на местах падения 18 самолетов в Ленобласти нашли более 100 деталей, частей и механизмов, из которых был собран фюзеляж.

В Ленобласти военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа (ЗВО) на основе оригинальных деталей восстановили фюзеляж самолёта Ил-2. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Военнослужащие на местах падения 18 самолетов в Ленобласти нашли более 100 деталей, частей и механизмов, из которых был собран фюзеляж. Среди крупных элементов – бронекапсула, двигатель, фрагменты корпуса, бронирования, вооружения и т.д.

Фюзеляж штурмовика Ил-2 разместят в музее батальона, он станет основой мемориала героическим защитникам ленинградского неба. Также будет увековечена память всех 18 экипажей, самолеты которых были обнаружены.

В Ленобласти военнослужащие благоустроят более 30 мемориалов.

Фото: ЗВО