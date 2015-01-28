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В Ленобласти военнослужащие благоустроят более 30 мемориалов
Сегодня, 10:29
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nastya960

В Ленобласти военнослужащие благоустроят более 30 мемориалов

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Мемориалы благоустроят в Гатчинском, Выборгском, Ломоносовском, Приозерском и Всеволожском районах области.

К 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) благоустроят более 30 мемориальных воинских захоронений Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Мемориалы благоустроят в Гатчинском, Выборгском, Ломоносовском, Приозерском и Всеволожском районах области.

Военнослужащие уберут опавшую листву и мусор, посадят новые цветы и деревья, покрасят ограждения, восстановят кладку на постаментах. После всех работ на захоронения будут возложены новые венки.

В 2020 году при содействии военнослужащих ЗВО было открыто около 10 новых мемориалов погибшим красноармейцам.

Ледокол и буксиры ЗВО проводят работы по предотвращению наводнения в Петербурге.

Фото: Piter.tv

 

Теги: военнослужащие, зво, мемориалы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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