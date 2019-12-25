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Ледокол и буксиры ЗВО проводят работы по предотвращению наводнения в Петербурге
Сегодня, 13:12
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nastya960

Ледокол и буксиры ЗВО проводят работы по предотвращению наводнения в Петербурге

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Резкими перепадами температуры были вызваны сильные подвижки внутриводного льда и скопление шуги в акваториях бухт Купеческая, Средняя и Военная.

Корабли Ленинградской военно-морской базы приступили к обколке льда для предотвращения наводнений и подтопления Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).  

Резкими перепадами температуры были вызваны сильные подвижки внутриводного льда и скопление шуги в акваториях бухт Купеческая, Средняя и Военная. При данных явлениях уровень воды может подняться на 10%.

Ледокол "Буран" и рейдовые буксиры приступили к обколке льда в акватории Финского залива, местах базирования Балтийского флота.

Петербург попал в зону противоборства двух атмосферных вихрей.

Фото: пресс-служба ЗВО

 

Теги: зво, лед, ледокол, наводнение, нева
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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