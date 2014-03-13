В Ленобласти власти подарят себе офисную мебель за 3 млн рублей к Новому году

До 16 декабря принимаются заявки на участие в конкурсе.

Стало известно, что Управление делами правительства Ленобласти проводит конкурс на поставку офисной мебели. Информация об этом появилась в четверг, 9 декабря, на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта – 3 млн рублей. В документации указано, что необходимо поставить столы, тумбы, приставку к столу, шкафы для одежды и документов, стул, кресло и стеллаж.

Отметим, что до 16 декабря принимаются заявки на участие в конкурсе. Поставить офисную мебель нужно до 30 сентября 2022 года.

Ранее в Петербурге окончательно расторгли контракты с "Метростроем" на строительство станций метро.

Фото: pexels